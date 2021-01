Friseure kommen an ihre Grenze

Bocholt Fehlende Umsätze bringen das Friseur-Handwerk an die Grenzen, erklärt Christoph Bruns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Auch Sigrid Waters und ihr Team von der „Haarschneiderei“ an der Langenbergstraße befindet sich angesichts des erneuten Lockdowns an der Grenze. „Wenn das dieses Jahr so weitergeht, müssen wir schließen“, sagt Waters.