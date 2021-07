Führerschein: BBV-Redakteur macht Selbsttest nach 42 Jahren

Bocholt – Wie die Zeit vergeht: Meine Führerscheinprüfung ist fast 42 Jahre her. Die Erinnerungen sind rudimentär, vieles habe ich vergessen. Sicher weiß ich, dass ich auf Anhieb die Klassen 3 (Auto) und 1 (Motorrad) bestanden habe. Es gab Ende der 1970er-Jahre auch nur fünf unterschiedliche Führerscheinklassen, heute gibt es 17. Aber auch vieles andere hat sich verändert, auch in der theoretischen Prüfung. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt: Würde ich heute noch die Führerscheinprüfung bestehen? Ein Selbsttest in zwei Akten: