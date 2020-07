Fünf neue Corona-Fälle in Bocholt bestätigt

Bocholt - Nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrere neue Corona-Infizierte auf einem Gemüsehof in Borken gemeldet wurden, gibt es nun auch fünf neue Fälle in Bocholt. Damit beläuft sich die Zahl der Infizierten in Bocholt auf insgesamt sieben Personen. Im Kreis sind damit derzeit 24 Personen an Corona erkrankt.