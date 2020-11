Fünf verkaufsoffene Sonntage in Bocholt zur Weihnachtszeit

Bocholt - In Bocholt wird es nach derzeitigem Stand fünf verkaufsoffene Sonntage zur Weihnachtszeit geben. Das teilte das Stadtmarketing gestern mit. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung sieht demnach vor, dass die Einzelhändler am 29. November, 6., 13. und 20. Dezember sowie am 3. Januar ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen dürfen.