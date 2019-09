Bocholt - Ein Unbekannter ist zwischen Donnerstag, 18.50 Uhr, und Freitag, 3.20 Uhr, in den Friseursalon Cutters Hair-Club an der Wesemannstraße eingebrochen. Er hatte eine Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahl er Geld. Nach Polizeiangaben ist das bereits der fünfte Einbruch in das Geschäft seit April.