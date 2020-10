Für Bocholt gelten jetzt strengere Regeln

Bocholt - Die Corona-Zahlen haben den nächsten Grenzwert überschritten: Mittlerweile liegt der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Borken nach Angaben des Gesundheitsamtes bei 53,9. Schaut man die Stadt Bocholt isoliert an, ergibt sich ein Inzidenzwert von 50,6.

Yvette Reinhards verkauft in ihrem Laden in der Bocholter Innenstadt modische Accessoires. Mittlerweile sind allerdings Corona-Schutzmasken zum Verkaufsschlager geworden. FOTO: SVEN BETZ

Den höchsten Wert im Kreis hat derzeit Gronau mit 138,6. Damit gilt im Kreis Borken die Gefährdungsstufe 2.

Der Erste Stadtrat Thomas Waschki, Leiter des städtischen Krisenstabes, macht darauf aufmerksam, dass die Stadt nun die Zahl der Kontrolleure erhöht, um das Einhalten der verschärften Regeln zu kontrollieren: „Wir müssen einen zweiten Lockdown verhindern. Wir müssen verhindern, dass es zu noch schärferen Regelungen – zum Beispiel im Schulbereich – kommt“, betont Waschki.

Folgende Regeln gelten ab Donnerstag in der Stadt Bocholt und im gesamten Kreisgebiet:

Maskenpflicht am Sitz- und Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen. Das Gleiche gilt bei Versammlungen in Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen. Darüber hinaus wird überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, das Tragen einer Maske dringend empfohlen – das gilt insbesondere für die Bocholter Fußgängerzone.

Begrenzung der Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen wie Sport, Theater und Kino auf 100 Personen ab dem 4. Tag der Feststellung der „Gefährdungsstufe 2“, wenn kein besonderes Konzept beim Gesundheitsamt vorgelegt wurde. In diesem Fall wäre eine Teilnehmerzahl bis 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen gesetzlich möglich.

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wie Straßen, Plätzen, Grünanlagen auf maximal 5 Personen oder wie bisher Personen aus zwei häuslichen Gemeinschaften oder ausschließlich Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Eheleute und Lebenspartner.

Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr für Gastronomiebetriebe sowie für den gleichen Zeitraum ein generelles Verkaufsverbot von Alkohol.

Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Feste auf 10 Teilnehmer im öffentlichen Raum – zum Beispiel in Gaststätten. Zudem wird dringend empfohlen, Treffen in privaten Räumen auf ein Minimum zu beschränken.

Die steigenden Corona-Zahlen zwingen auch die Kirche zu Konsequenzen. Matthias Hembrock, Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Georg teilt mit, dass Masken nun auch während der Gottesdienste vorgeschrieben sind: „Die vom Bistum vorgegebene Rahmenordnung hat sich in einem Punkt verändert: Auch während des Gottesdienstes soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden“, erklärt der Geistliche. „Im Übrigen bleibt es wie gehabt. Bislang ist im Bistum Münster kein Fall einer Corona-Ansteckung während eines katholischen Gottesdienstes bekannt geworden“, sagt Pfarrer Hembrock.

Am morgigen Freitag will der Krisenstab des Kreises Borken zusammenkommen, um über die neue Lage zu beraten und erforderlichenfalls weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Landrat Dr. Kai Zwicker (CDU) appelliert an die Bürger, dass alle ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu haben. Jeder Einzelne sei gefordert, „sich achtsam zu verhalten und Kontakte zu reduzieren“.