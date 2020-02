Bocholt - Wenn die Holtwicker Schützenhalle sprechen könnte, dann würde sie sicherlich sagen: „Mann oh Mann, was können die Bocholter Karneval feiern, bei mir haben schon wieder die Wände gewackelt.“ Ausgelassen feierten am Samstagabend rund 300 Gäste auf der Galasitzung des St.-Georgius-Schützenvereins, Karneval.