„Gartenfreunde“ feiern Jubiläum

Bocholt - Das Vereinsheim der „Gartenfreunde“ ist bereits frisch renoviert. Einen Pächter wird es vorerst nicht mehr geben, sagt Ralf Wiemeler, Vorsitzender des Kleingartenvereins. „Wir haben das jetzt in Eigenregie übernommen.“ Tanja Hidding, Frau eines Vereinsmitglieds, sorgt für die Bewirtung. Ende Juli wird dort und in der ganzen Anlage Am Geuting dann drei Tage lang kräftig gefeiert: Der Verein „Gartenfreunde“ wird 75 Jahre alt, wozu auch eine „Überraschung“ geplant ist.