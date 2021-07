Bocholt - Wer den Garten von Gabi und Joachim Meteling in Lowick besuchen will, der muss Zeit mitbringen – viel Zeit. Zum einen gehören zum klassischen Garten, den eher Gabi Meteling betreut, auch noch eine große Wildwiese und ein Naturteich. Diese Biotope fallen mehr in den Aufgabenbereich ihres Mannes.