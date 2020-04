Gastronomen senden Hilferuf an die Stadtverwaltung

Bocholt - Der Ortsverband des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) hat einen als „Hilferuf“ betitelten Brief an die Stadtverwaltung und die Politik in Bocholt geschickt, um auf die prekäre Lage der heimischen Gastronomie-Betriebe in der Corona-Krise hinzuweisen. Timo Salomo, der örtliche Dehoga-Vorsitzende, macht darin auch konkrete Vorschläge, wie den Gastronomen aus seiner Sicht zu helfen wäre.