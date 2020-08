Gastwirte in Bocholt laden zur „Weinreise 2.0“ ein

Bocholt - Das Ravardiviertel lädt am Sonntag, 23. August, zu einer „Weinreise“ ein. Dafür muss man nicht mal verreisen, denn: Bei der „Weinreise 2.0“ kann man gemütlich an Tischen auf der Ravardistraße sitzen und stattdessen den Gaumen „reisen“ lassen. Es soll nämlich Weine aus verschiedenen Regionen in Deutschland und Italien geben.