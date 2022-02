Geburtstag feiern im „Bocholter“

Bocholt – Es ist Dienstag, der 1. Februar. Seit 5.15 Uhr ist der als der „Bocholter“ bekannte Regionalexpress 19 wieder zwischen Wesel und Bocholt unterwegs. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die Elektrifizierung der Strecke abgeschlossen werden konnte. Um 10 Uhr stehe ich am Bahnhof. Ich bin neugierig und will wissen, wie die Jungfernfahrten der neuen Elektrozüge so funktionieren. Verabredet bin ich hier mit meinem Fotografen – Sven.