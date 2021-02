Geburtstagsfeier mit Hakenkreuzfahne: Polizei greift ein

Bocholt - Die Polizei hat am Samstagabend in einer Wohnung in einem Wohngebiet nördlich der Straße Unter den Eichen eine ungewöhnliche Geburtstagsfeier beendet. Zeugen hatten sich gemeldet, nachdem von einem Balkon der Wohnung herab rechtsradikale Parolen gebrüllt wurden. Außerdem sei eine Hakenkreuzfahne gezeigt worden.