Geht Party Rent nach Hamminkeln?

Party Rent benötigt an der Brinkstegge mehr Platz. Das Unternehmen will eine neue Halle bauen. Damit die Lkws auf dem Grundstück rangieren können, will Party Rent die Ein- und Ausfahrt vergrößern. Um dieses Vorhaben umzusetzen, muss aber die Grünfläche, auf der geschützte Bäume stehen, weichen. Auß...