Geld für Radwegsanierung in Bocholt soll freigeben werden

Bocholt - Mit der Sanierung der Radwege an der Blücherstraße und Auf dem Geuting befasst sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 30. September. Derzeit befindet sich darauf ein Sperrvermerk. Die Ausschussmitglieder sollen empfehlen, diesen aufzuheben. Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Oktober.