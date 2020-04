Bocholt - Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend von einem 13-jährigen Radfahrer Geld gefordert. Nach Polizeiangaben hatten sich die Täter dem Jungen gegen 18 Uhr auf dem Holunderweg in Höhe der Kita in den Weg gestellt und ihn festgehalten. Dem Jungen gelang es, zu flüchten.