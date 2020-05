Bocholt-Suderwick - Das Projekt Märchenspielplatz in Suderwick geht in die heiße Phase. Die Fördermittel aus dem Leader-Maßnahmenprogramm seien am Dienstag von der Bezirksregierung offiziell bewilligt worden, sagt Werner Brand, Vorsitzender der Bürgerinitiative Dinxperwick.