Gelungenes Neujahrskonzert auf Gut Heidefeld

Bocholt - Jedes Jahr geben die Wiener Philharmoniker ihre berühmten Konzerte zum Jahreswechsel, die in die ganze Welt übertragen werden. In Anlehnung daran geht die Musik:LandschaftWestfalen(M:LW)-Festival-Philharmonie nun schon im zweiten Jahr auf Tournee, um auch in Städte zu kommen, „wo weniger klassische Musik stattfindet“, wie der Intendant Dirk Klapsing berichtete. An Neujahr war das Orchester auf Gut Heidefeld in Spork zu Gast.