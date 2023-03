Gemüse in Bocholt ist teuer und knapp

Bocholt - Wer in diesen Tagen frisches Gemüse kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Ein Blick in Bocholter Supermarkt Regale zeigt: eine Gurke kostet mancherorts zwei Euro, ein Kilogramm Tomaten fünf Euro, ein Kilogramm Paprika fast zehn Euro und der Blumenkohl bis zu fünf Euro. „Die Preise habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Ralf Niemann, der auf dem Bocholter Wochenmarkt einen Gemüsestand betreibt.