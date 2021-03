Bocholt - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen elektrische Geräte und Werkzeuge aus dem Lagerraum der St.-Bernhard-Schule in Lowick gestohlen. Das Geschehen spielte sich zwischen Mittwoch, 24. Februar, 13.30 Uhr, und Montag, 1. März, 14.30 Uhr auf dem Schulgelände an der Thonhausenstraße ab, so die Polizei.