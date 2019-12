Gericht: Sekundenschlaf Ursache für tödlichen Unfall

Bocholt - Ende Januar starben drei Polen bei einem schweren Unfall auf der B67 in Bocholt. Der Unfallverursacher, ein heute 34-jähriger Gocher, wurde am Freitag am Amtsgericht in Bocholt wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung im Straßenverkehr zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die der Einzelrichter zur Bewährung aussetzte.