Gesamtschule entlässt ihren ersten Abiturjahrgang

Bocholt - Nach neun Jahren, die sie in die unendlichen Weiten des Wissens geführt haben, sind die „Abinauten“ der Gesamtschule sicher gelandet – so die übereinstimmende Schlussfolgerung von Lehrern, Schülern und Eltern der Gesamtschule Bocholt. In der Tat feierten die 44 Abiturienten eine Premiere. Denn sie sind der erste Jahrgang der Gesamtschule, der die Hochschulreife erlangt hat.