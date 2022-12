Gesundheitscampus in Bocholt: Studenten müssen auf Gebäude warten

Bocholt - Die Erschließungsstraße ist so gut wie fertig, und auch ein großformatiges Plakat weist bereits auf den geplanten Gesundheitscampus in Stenern hin. Auf dem Gelände in Krankenhaus-Nähe soll eine Akademie für Pflegefach- und Rettungsdienstberufe entstehen. Doch bis tatsächlich die ersten Studenten am Gesundheitscampus in Stenern sitzen, wird es offenbar noch dauern.