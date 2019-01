Geteiltes Echo auf Pläne für Restaurants am Aasee

Bocholt - Erstmals wird sich die Politik am Mittwoch öffentlich im Haupt- und Finanzausschuss mit dem Plan befassen, städtische Grundstücke am Aasee zu verkaufen, damit dort zwei Restaurants gebaut werden können. Stadtbaurat Daniel Zöhler hatte davon in geheimen Bauausschusssitzungen berichtet - und kurz darauf in einem Video, das vom Steakhaus gesponsert wurde.