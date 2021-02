Getränkeautomat in Bocholt aufgebrochen

Die Tat wurde am Sonntag um 20.30 Uhr entdeckt, berichtet die Polizei. Nach ihren Erkenntnissen hatten sich die Täter mit Gewalt an dem Automaten zu schaffen gemacht. Der Automat steht in einem öffentlich zugänglichen Kiosk an der Sporker Straße. Über die mögliche Beute ist nichts bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Telefon 02871/2990.