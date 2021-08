Breedenbroek/Bocholt-Suderwick/Isselburg-Anholt - Die niederländische Polizei untersucht einen ungeklärten Todesfall in Breedenbroek und hofft wegen der Grenznähe zu Suderwick und Anholt auch auf Hinweise aus Deutschland. Am Freitag wurde am Beggelderpad in Breedenbroek ein toter Mann gefunden.