Gewalttat in Ochtrup

Ochtrup - Zwei 51- und 20-jährige Männer stehen im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr einen 24-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände an der Laurenzstraße in Ochtrup verletzt zu haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der 51-jährige Mann mit seinem Sohn auf das Tankstellengelände gekommen sein und den dort arbeitenden 24-Jährigen zu Boden gestoßen und mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf angegriffen haben.