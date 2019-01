Gibt es 2019 fünf verkaufsoffene Sonntage in Bocholt?

Bocholt - In Bocholt könnten in diesem Jahr fünf verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Das geht aus einem Schreiben hervor, das die Bocholter Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft an die Inhaber und Geschäftsführer der Geschäfte in der Innenstadt geschickt hat. Ein entsprechender Antrag ist bei der Stadt gestellt worden.