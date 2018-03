Gibt es bald eine deutsch-niederländische Feuerwache?

Bocholt-Suderwick/Dinxperlo - Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Feuerwehrleuten soll intensiviert werden. Um künftig noch schneller und effizienter auf Notfälle in der Grenzregion reagieren zu können, wird in einem Kölner Planungsbüro bereits über einen gemeinsam betriebenen deutsch-niederländischen Feuerwehrstandort an der Grenze nachgedacht.