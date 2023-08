Gigaset-Haus: Kauf soll jetzt 8,7 Millionen kosten

Bocholt - Eine endgültige Entscheidung soll erst Ende August getroffen werden, an der Umsetzung gibt es aber jetzt schon kaum Zweifel: Die Stadt will das Gigaset-Gebeäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße als städtischen Verwaltungssitz kaufen. Der Kaufpreis beträgt jetzt allerdings 8,7 Millionen Euro. Das hat Kämmerin Jennifer Schlaghecken mitgeteilt. Zunächst war nur von 7,9 Millionen Euro die Rede.