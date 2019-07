Gigaset: Sondertarifvertrag verlängert

Bocholt - Die Gigaset-Mitarbeiter am Produktionsstandort in Bocholt wurden am Montag informiert: Betriebsrat und Geschäftsleitung stellten die Eckpunkte des geänderten Sondertarifvertrages vor, der am 1. Juli in Kraft getreten ist und der eine Laufzeit bis Ende 2022 hat. Beide Seiten zeigten sich im BBV-Gespräch mit dem Abschluss der Verhandlungen, die im vergangenen Dezember begannen, zufrieden.