Grabkerze verursacht einen Brand auf einem Balkon

Bocholt - Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Mittwoch. Auf dem Balkon eines Hauses an der Karolingerstraße war gegen 9.15 Uhr ein kleines Gewächshaus in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten es löschen.