Bocholt - Es erinnert an den Hitchcock-Horror-Klassiker „Die Vögel“, ist aber Realität: Greifvögel fliegen Angriffe auf Menschen. Einige Jogger und auch Radfahrer haben in diesen Wochen die unschöne Bekanntschaft mit einem Mäusebussard im Wald an der Alffstraße in der Nähe des Bahias gemacht