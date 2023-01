Bocholt/Stadtlohn - Die 37-jährige Lena Meiering leidet an einer besonders schweren Form von Multipler Sklerose. Um die Krankheit aufzuhalten, will sich die Stadtlohnerin, die lange Zeit in Bocholt wohnte, in einer Spezialklinik in Mexiko behandeln lassen. Ihr Spendenaufruf traf auf große Resonanz.