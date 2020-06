Große Kartons am Wertstoffhof entsorgen

Bocholt - In Zeiten von Corona boomt der Onlinehandel. Das bekommt auch der Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) zu spüren. Es fallen deutlich mehr große Kartons an, die entsorgt werden müssen. Abfallberaterin Karin Kalka-Freundt bittet darum, sperrige Pappen direkt am Wertstoffhof zu entsorgen – und nicht in Papiercontainer zu stopfen, die dann schnell überfüllt sind.