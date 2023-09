„Große Motivation“ bei den Fridays for Future Bocholt

Bocholt - Fridays for Future haben für am Freitag erneut zum globalen Streik für eine bessere Klimapolitik aufgerufen. Das Motto lautet „End the Era of Fossil Fuels“ – „Beendet das Zeitalter fossiler Energieträger“. Teilnehmen wird auch wieder die lokale Ortsgruppe, die vor mehr als vier Jahren ins Leben gerufen wurde. Sie arbeitet momentan daran, ihre Präsenz in Bocholt zu stärken.