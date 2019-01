Große Nachfrage und Fachkräftemangel beim Handwerk in Bocholt

Bocholt - Volle Auftragsbücher auf der einen Seite, verzweifelte Eigenheimbesitzer auf der anderen. Der derzeitige „Bauboom“ führt dazu, dass die Handwerker knapp werden. Kunden müssen teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch in Bocholt ist das in einigen Branchen deutlich zu spüren. Grund dafür ist aber nicht immer die Auftragslage, wie eine Umfrage unter den Innungen verdeutlicht.