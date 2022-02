Große Resonanz auf BBV-Artikel: 34 Verschickungskinder melden sich

Als Neunjährige machte die Bocholterin Marianne Mayland (vorne, 2. v. re.) in Niendorf an der Ostsee traumatisierende Erfahrungen. So wie sie wurden viele Kinder in den 60er-Jahren alleine in Kur geschickt, darunter auch etliche Bocholter. 34 haben sich auf den BBV-Bericht hin bei Mayland gemeldet. Die 65-Jährige will nun eine Selbsthilfegruppe gründen.