Große Spielgeräte aus Bocholt

Bocholt - Es riecht nach Holz, es wird gehämmert und gesägt. Wer die Produktionshalle von Spielgerätehersteller Liberi betritt, steht sofort mitten im Geschehen. Ganz vertieft in ihre Arbeit sind Produktionsleiter Christian Tebroke und Geschäftsführer Ulrich Paetzold. Sie bauen gerade an einem Holzspielhaus. Denn seit dem 1. Januar 2022 werden beim Garten- und Landschaftsbau Paetzold auch Spielgeräte in Eigenproduktion hergestellt.