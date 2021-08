Große Sprünge im Bocholter Parkleitsystem

Bocholt - Zeigt das Parkleitsystem die tatsächliche Zahl der freien Plätzen in den Parkhäusern und -garagen an? Eine BBV-Leserin hat daran ihre Zweifel. Sie notierte beispielsweise um 21.45 Uhr die Anzeige „leer“ fürs Parkhaus am Nähkasten und 865 freie Plätze in den Shopping-Arkaden. Zehn Minuten später hatte der Nähkasten 211 freie Plätze, die Shopping-Arkaden dagegen nur noch 212.