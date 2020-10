Meeting eskaliert: Großeinsatz der Polizei in Bocholt

Bocholt - Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstagabend auf dem Liebauweg in Bocholt im Einsatz. „Nach unseren ersten Erkenntnissen gab es bei einem Meeting in einer Firma eine Auseinandersetzung zwischen Geschäftspartnern. Bei der ist eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden“, berichtet Markus Hüls, Pressesprecher der Kreispolizei Borken, am Mittwochmorgen auf BBV-Anfrage.