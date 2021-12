Grüne: Eltern sollen 50 Prozent für Schüler-iPads zahlen

Bocholt - Für den Schulausschuss, der am kommenden Mittwoch, 8. Dezember, tagt, stellen die Grünen einen Antrag, in dem es um iPads für Schüler geht. Die Fraktion möchte einige Punkte von der Verwaltung geprüft haben. So soll die Verwaltung klären, ob die Eltern laut Schulgesetz des Landes durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verpflichtet werden können, einen finanziellen Beitrag zu leisten.