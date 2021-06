Grüne Fassaden für die Gebäude des Bocholter Textilwerks

Bocholt „Grüne Architektur in historischer Substanz“ – so heißt eine neue Sonderausstellung im Textilwerk. Hinzu kommt im Titel „Inspiring the Future“ (die Zukunft inspirieren). Die Ausstellung, die bis zum 12. September läuft, zeigt Begrünungsentwürfe für das Museum, die Architekturstudenten im Rahmen des Projektes „Grün statt Grau – Gewerbegebiete im Wandel“ entwickelt haben. Am Projekt wirkt auch die Stadt Bocholt mit.