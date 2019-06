Bocholt - Angefangen hat es mit einer Gruppe von zehn jungen Erwachsenen aus Borken, die einfach irgendwo zelten wollten. Hauptsache nicht so weit weg, war das Motto. Das war 1980. Mittlerweile sind es mehr als 30 Leute geworden, die in diesem Jahr zum 40. Mal ihre Zelte auf einer Wiese an der Gebingsstegge in Hemden aufgeschlagen haben.