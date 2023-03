Bocholt/Rhede - Der Gülle-Anhänger eines Treckergespanns ist am Donnerstagmittag auf der Straße In der Kickheide umgekippt und in einen Graben gerollt. Dabei soll ein Kubikmeter Gülle in den Graben entwichen sein, teilt die Polizei mit. Die Straße ist während der Bergung des Anhängers gesperrt.