Bocholt - Ein Dieb hat am Freitag zwei Handys aus einem Geschäft am Neutorplatz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter gegen 10.30 Uhr einen für ihn günstigen Moment genutzt, als ein Verkäufer Pakete annahm. Der Dieb flüchtete in Richtung Innenstadt.