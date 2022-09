Bocholt-Stenern – Um das Gut Hambrock war es still geworden. Auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Grundstück mit seinen Gebäuden, Gräften, Wald und Wällen in der Nähe des Bocholter Hüntings passierte jahrelang nichts mehr. Doch seit einigen Wochen ist das anders. Jetzt fahren wieder Autos durch das große Tor in der Straße Am Hambrock.