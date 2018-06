Häufigste Krebsarten sind früh erkennbar

Bocholt - Einen dringenden Rat hatte Dr. Frank Oberpenning sowohl an Männer als auch an Frauen: Bei Blut im Urin sollten sie unbedingt zum Arzt gehen – gerade dann, wenn sie keine Schmerzen oder sonstigen Beschwerden hätten. Der Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie sagte das am Mittwochabend bei der BBV-Abendsprechstunde im Euregiogymnasium.