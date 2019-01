Hammersenstraße: Stadt will Kreuzung künftig beobachten

Bocholt - Das Bocholter Ordnungsamt will künftig öfters den Verkehr an der Kreuzung von Werther Straße und Hammersenstraße kontrollieren. Der Stadt würden allerdings keine Hinweise darauf vorliegen, dass es an der Kreuzung gefährliche Verkehrssituationen gebe. Das sagte Stadtbaurat Daniel Zöhler jetzt im Haupt- und Finanzausschuss und beantwortete damit eine Anfrage der Grünen.