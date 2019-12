Handwerkskammer-Präsident fordert mehr Unterstützung

Bocholt - Hans Hund ist vor wenigen Tagen erneut zum Präsidenten der Handwerkskammer Münster gewählt worden. Der 69-jährige Bocholter, der auch Gründer und Seniorchef der gleichnamigen Firma für Gebäudetechnik im Gewerbegebiet Holtwick ist, zieht im Interview Bilanz der ersten fünf Jahre in diesem Ehrenamt und erklärt, welche Themen er in seiner zweiten Amtsperiode angehen will.